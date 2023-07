Ex OM : Sampaoli vraiment pas tendre avec le FC Séville !

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a gardé quelques rancoeurs envers le FC Séville malgré son départ vers Flamengo !

Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille en 2022 et a été remplacé par Igor Tudor. Le coach argentin a ensuite rejoint le FC Séville où il n’a pas laissé un super souvenir. Les Andalous ont vécu une saison cauchemardesque en championnat espagnol mais ont tout de même réussi à remporter l’Europa League grâce à son successeur.

Dans l’émission « Resenha com o Galinho » présentée par l’ancien joueur brésilien, Zico, Jorge Sampaoli n’a pas hésité à taper sur le FC Séville. « Les structures de Flamengo sont de loin supérieures à celles de Séville où j’ai été deux fois. Ces structures comme celles de Marseille, Lyon ou Barcelone, placent les joueurs dans les meilleures conditions et ces derniers se soucient uniquement de jouer »

Tudor, Bielsa et Sampaoli ont un point commun, ils se sont fait massacrer par les médias français

Daniel Riolo a donné son avis, dans l‘After Foot, sur le traitement réservé à l’OM par les médias français, qu’ils jugent durs avec le club olympien. ‘Sur les 10 dernières années c’est 4 podiums en comptant cette année. Cela n’est pas la normalité du contexte marseillais, mais on l’oublie un peu. Il y a eu en 2010 le quart de finale de Ligue des champions et l’OM a disparu des compétitions européennes, puis il y a eu cette saison en 2018. Dans l’esprit des gens l’OM c’est le gros club, mais en réalité depuis 20 ans c’est pas du tout ça. C’est resté car il y a un nom, des titres, un palmarès, mais si tu regardes sur les 20 dernières années il n’y a pas grand-chose. (…) L’OM vient faire deuxième et troisième et c’est le grand malade ! Sur les 10 dernières années, trois coachs sont restés un an. Les trois ont un point commun, ils se sont fait massacrer par les médias français. Tudor n’a pas été massacré mais beaucoup critiqué. Galtier au PSG a beaucoup moins été critiqué dans les médias ! »