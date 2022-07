Ex OM: Le regret de Bouna Sarr après son départ au Bayern Munich

Parti contre 10 millions d’euros à l’été 2020 pour rejoindre le Bayern Munich, Bouna Sarr a affirmé dans un entretien accordé à Colin Interview qu’il avait un regret concernant l’OM…

Lancé latéral droit par Rudi Garcia, Bouna Sarr a pu montrer tout l’étendu de son talent à ce poste. Plus efficace plus bas sur le terrain, cette reconversion lui a même offert la possibilité de devenir international sénégalais et même de soulever la Coupe d’Afrique des Nations avec deux Marseillais : Gueye et Dieng.

Sous les ordres de Villas-Boas, Sarr a rejoint le Bayern Munich. L‘OM a récupéré un chèque de 10 millions d’euros dans ce transfert. Avec le club allemand, Sarr n’a pas un temps de jeu illimité mais semble prendre du plaisir lorsqu’il est amené à jouer.

Interviewé par Colin, il est revenu sur son transfert au Bayern et a regretté ne pas avoir joué la LDC avec l’OM :

J’avais comme rêve de jouer la LDC avec l’OM– Sarr

« J’avais comme rêve de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Quand le Bayern est arrivé j’étais très heureux, mais j’avais un petit regret de rater ça avec Marseille. Ça m’a fait mal de voir qu’ils n’y arrivaient pas, c’est comme si j’étais concerné parce que je me suis qualifié avec eux. Avec la belle saison qu’on avait pu faire et ce parcours, je trouvais que c’était dommage parce qu’ils n’avaient pas voler leur place. » Bouna Sarr— Source: Colinterview (08/07/22)

l’ancien joueur du FC Metz n’écarte pas un retour. Ce mardi, le latéral droit a été questionné sur son avenir dans un entretien accordé à Canal + Sport. L’international sénégalais affirme qu’il a gardé un attachement spécial au club et à la ville de Marseille.

« J’aimerais forcément y revenir un jour, je ne sais pas quand, mais ce sera toujours avec plaisir. J’y suis resté cinq ans, mine de rien cinq ans c’est énorme dans une carrière. Je pense que c’est là-bas que je me suis accompli en tant que joueur et avant tout en tant qu’homme. Je suis parti avec d’excellents rapports avec les supporters marseillais, et je les aime comme ils m’aiment je pense. » Bouna Sarr – Source : Canal + Sport (08/03/22)