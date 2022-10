Ex OM : Scenario incroyable, Benedetto peut dire merci à River Plate !

En janvier dernier, Dario Benedetto a profité du mercato hivernal pour quitter l’OM alors qu’il était prêté à Elche depuis le mois d’août. L’attaquant vient de fêter le titre de champion d’Argentine malgré le match nul concédé face à l’Independiente lors de l’ultime journée de championnat.

Boca Juniors peut dire merci à son rival historique River Plate. En effet, le club de Dario Benedetto est champion grâce à la défaite du Racing Club face à River dans les dernières secondes du match. Une défaite qui offre le championnat à Boca Juniors. Benedetto et ses coéquipiers menés pourtant 2-1 face à l’Independiente dans une Bombonera surchauffée. Mais le but Javier Nicolas Vallejo à la 81e minute semblait condamner les chances de titre. C’était sans compter sur le mental de River Plate et un scenario assez incroyable. Le Racing, qui était accroché par River Plate (1-1), a obtenu un penalty à la 90e minute, une énorme occasion que le défenseur Jonathan Galvan n’a pas réussi à convertir à cause du gardien Franco Armani. Cinq minutes plus tard, au bout du temps additionnel, Miguel Borja viendra offrir le titre à Boca en marquant un doublé et le but de la victoire pour River. Comme quoi, en Argentine on ne se couche pas pour faire perdre le rival. Il s’agit du 35e sacre de champion d’Argentine pour Boca Juniors, une belle histoire pour Dario Benedetto !

Le Boca Juniors de Dario Benedetto a été sacré champion d’Argentine cette nuit. 🏆🇦🇷 🎥 @BocaJrsOficial pic.twitter.com/2Mx8pBaOia — Actu Foot (@ActuFoot_) October 24, 2022



Dario Benedetto avait expliqué son choix de quitter Elche et donc l’OM pour retourner à Boca Juniors. Il avait notamment précisé qu’il avait lui même appelé le directeur sportif Riquelme pour organiser son retour…

« J’ai appelé moi-même Roman Riquelme et je lui ai dit que je souhaitais revenir au club. Il m’avait contacté en juin dernier, mais je lui avais dit que ce n’était pas le moment, je voulais jouer en Liga espagnole. Je n’y ai pas trouvé le temps de jeu que je souhaitais et j’ai donc décidé de revenir aujourd’hui ». Dario Benedetto – source : Olé (20/02/2022)