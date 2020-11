Ex OM : Sertic raconte ses « moments compliqués » à Marseille…

Grégory Sertic a annoncé officiellement la fin à sa carrière. Depuis sa fin de contrat à l’OM, l’ancien girondin n’a pas retrouvé de club. Le néo-retraité s’est confié sur le plateau de Culture Foot pour Téléfoot…

Passé par l’OM entre 2017 et 2020, Grégory Sertic n’aura joué que 25 matchs sous le maillot bleu et blanc… À 31 ans, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux avait annoncé sur Canal + qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur. Ce lundi soir, il était invité sur Téléfoot et s’est confié sur des moments compliqués à l’OM…

« Il y a eu des moments compliqués, il fallait que je sois bien accompagnée. Il y a eu pas mal de critiques mais c’est comme ça qu’on évolue. Mais l’OM m’a permis de grandir, j’ai plus évolué en tant qu’homme qu’en tant que joueur. Ça m’a permis de mieux me connaître et d’avoir plus confiance en moi. Après je sais ce que je vaux et ce que j’ai fais, ça me passe un peu à côté. Tout ce qui était des journalistes, je m’en foutais royalement. J’écoutais beaucoup le dernier coach en place André Villas-Boas avec qui je parlais beaucoup et eu pas mal de discussions. Quand je suis parti de l’OM il m’a envoyé un beau message de remerciements. Certes je n’ai pas joué avec eux durant la saison, mais je les ai accompagnés aux entraînements et j’ai toujours donné le maximum. J’ai apporté ce que j’ai pu aux jeunes et moins jeunes de par la petite expérience que j’avais. Il y a eu beaucoup de problèmes en interne mais avec le coach tout se passait bien. Il y a eu aussi les blessures qui ne m’ont pas arrangé et m’ont causé beaucoup de mal »

Grégory Sertic – Source : Téléfoot (23/11/2020)