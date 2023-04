Ex OM: Séville s’impose grâce deux anciens marseillais !

Prêté au FC Séville par l’Olympique de Marseille, Pape Gueye est devenu un titulaire indiscutable au sein de l’écurie espagnole. Il évolue avec Lucas Ocampos, buteur ce week-end…

Après avoir limogé Jorge Sampaoli, le FC Séville remonte la pente et s’est imposé ce samedi face à Cadix (0-2), grâce à un but de Lucas Ocampos. Titulaire indiscutable depuis son arrivée, Pape Gueye a lui réalisé une très belle performance. Le club andalou grimpe à la 13e place du championnat.

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022

« Gueye à ce problème de faire trop de touches de balle, il a une certaine lenteur pour faire progresser le jeu, c’est pas fluide. Je pense que ce n’est pas à cause de son faible temps de jeu, il était déjà comme ça avant. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 22/11/2022