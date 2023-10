Ex OM : Sifflé par son public, ça chauffe pour Rudi Garcia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite à la nouvelle défaite de Naples à domicile face à la Fiorentina (1-3), l’ancien coach de l’OM Rudi Garcia est une nouvelle fois au centre des critiques en Italie.

Après la nouvelle défaite de Naples face à la Fiorentina. Rudi Garcia est encore très critiqué en Italie, il se fait huer au Stadio Diego Armando Maradona. Le Corriere dello Sport pointe du doigt le coach et sa direction avec comme titre: « Rudi, pourquoi ? »

Rudi Garcia pod ostrzałem. Jego Napoli gromadzi najmniej punktów od sezonu 2016/2017 i zostaje wygwizdane na Stadio Diego Armando Maradona. « Corriere dello Sport » dla regionu Kampania po kompromitującej porażce z Fiorentiną wywołuje do tablicy trenera. « Rudi, dlaczego? ». pic.twitter.com/WH4J3nSust — Radosław Laudański (@radek_laudanski) October 9, 2023

Après Kvara et Osimhen, Politano s’est lui aussi montré furieux contre Rudi Garcia au moment de laisser sa place hier. Climat tendu à Naples. 🥶 📸 @CalcioNapoli24 pic.twitter.com/5zrv9QlIvL — BeFootball (@_BeFootball) October 9, 2023

Lundi, la Gazzetta dello Sport n’est pas tendre. « Garcia a déconstruit le Naples de Spalletti, mais le nouveau look n’est toujours pas clair : peu importe si ce n’est pas clair pour nous, mais l’impression est que ce n’est pas clair non plus pour les joueurs ».

La responsabilité de cette défaite est la mienne, je ne m’y attendais pas

Le coach a été sifflé par son public, il s’est exprimé au micro de DAZN, le coach a voulu assumer cette défaite. « La responsabilité de cette défaite est la mienne, je ne m’y attendais pas. (…) Quand tu perds à domicile comme ça, en ne commettant que quatre fautes dans tout le match, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu défends sans agressivité, tu souffres. Et même avec de nouveaux joueurs, rien n’a changé. C’était évidemment une mauvaise journée pour nous. »