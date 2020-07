Ex OM : Son rêve, sa saison avec le FC Séville… Ocampos se livre sur sa saison !

Dans un entretien au média argentin Olé, Lucas Ocampos s’est exprimé sur sa saison folle avec le FC Séville. Il affirme que c’est le meilleur moment de sa carrière.

Lucas Ocampos a quitté l‘Olympique de Marseille la saison dernière pour rejoindre le FC Séville. Devenu un joueur important du club espagnol, l’international argentin s’est exprimé sur ce moment particulier de sa carrière.

LE MOMENT où je me sens le mieux — OCAMPOS

« Le meilleur moment de ma carrière en ce moment? Oui, je suis un professionnel c’est le moment où je vais le mieux et où je me sens le mieux. C’est celle que j’apprécie le plus, c’est une année où j’ai vécu beaucoup de belles choses et je me sens très bien. Cette année, jouer la Ligue des champions avec Séville et pouvoir jouer un match officiel avec l’équipe national pour les tours de qualification. Mon rêve? Évidemment, jouer une Coupe du monde est le rêve de tous, mais il faut travailler car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir »

Lucas Ocampos – Source : Olé