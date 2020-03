Ex OM : Triplé pour Gignac et un but EXCEPTIONNEL avec les Tigres !

Comme Dario Benedetto, André-Pierre Gignac s’est offert un triplé ce week-end.. Avec un but exceptionnel !

André-Pierre Gignac n’a rien perdu de son talent depuis son départ de l’Olympique de Marseille. L’international français a réalisé un triplé ce dimanche avec les Tigres.

Son dernier but de le rencontre a été relayé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux… Il a trompé le gardien des Pumas d’une magnifique reprise de volée acrobatique. Le genre de buts que l’on aime voir !

G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️LAZO!! De Gignac to get his 🎩 Trick!! #LigaMxEng

(🎥 : TUDN)pic.twitter.com/NAyYeJTzBW

— Fut Mex Nation (@FutMexNation) March 1, 2020