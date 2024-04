Ex OM : Tudor en voudrait en avoir 10 comme lui…

Igor Tudor a rejoint la Lazio et y a retrouvé un joueur qu’il souhaitait à l’OM : Daichi Kamada. Le Japonais performe et le coach lui rend bien !

Igor Tudor est ravi d’avoir Daichi Kamada sous ses ordres. Le coach croate l’explique à DAZN après la rencontre de ce week-end avec la Lazio. L’international japonais rempli de bonheur son entraîneur.

« Nous n’avons rien fait de spécial avec Kamada. C’est un joueur qui était peut-être moins adapté au football du précédent entraîneur. Pour moi, c’est fantastique, il peut couvrir différents rôles. Il a une mentalité très forte, il peut jouer devant la défense ou même un peu plus offensivement, il ne lâche rien, il a un ordinateur dans la tête. Peut-être qu’avoir 10 Daichi dans l’équipe, d’un point de vue psychologique, serait un souhait pour tous les entraîneurs »

