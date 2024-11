Ex OM : Un ancien de l’OM sur les tablettes d’un géant d’Europe

Ces dernières semaines, le Real Madrid fait face à une véritable hécatombe de blessures, et le poste de défenseur central n’y a malheureusement pas échappé. Les Merengues ont en effet perdu Eder Militao, victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit qui devrait l’éloigner des terrains au moins jusqu’à la fin de la saison. Pour remplacer ce dernier, un ancien olympien serait dans le viseur des madrilènes.

Selon, Le10Sport, cet ancien olympien n’est autre que William Saliba, l’un des meilleurs défenseurs de Premier League sur les deux dernières saisons.

Celui dont la carrière s’était complètement relancée lors de son passage à Marseille, avec une saison pleine de 52 matchs et de performances XXL serait d’ores et déjà en contact avec le club de la capitale espagnole.

🚨 William Saliba could leave Arsenal in order to join Real Madrid in the summer. The La Liga giants view him as a priority signing.

(Source: @Le10Sport) pic.twitter.com/NMDqCkjRPG

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 13, 2024