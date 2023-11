Ex OM : Un ancien joueur débarque sur le banc d’un club de Ligue 1 !

D’après les informations du journal L’Equipe ce mercredi, Pierre Aristouy devrait quitter le FC Nantes. Jocelyn Gourvennec devrait le remplacer !

Le début de saison du FC Nantes n’a pas été au goût de la direction des Canaris. Pierre Aristouy devrait donc quitter le club sur décision des dirigeants, lui qui était venu remplacer Antoine Kombouaré en juin dernier mais ses premiers mois n’auront pas été convaincants.

Gourvennec sur le banc du FC Nantes?

Avec 5 victoires, 4 nuls et 8 défaites, Aristouy devrait céder sa place sur le banc du FC Nantes. D’après les informations de L’Equipe, le club aurait pris la décision de se séparer de lui après la série de trois défaites consécutives et un match nul le week-end dernier face au Havre.

L’Equipe explique ce mercredi qu’il devrait bientôt être remplacé. Jocelyn Gourvennec aurait déjà un accord avec le FC Nantes. Le quotidien sportif rappelle que le coach français n’avait plus entraîné depuis plus d’un an. Sa dernière expérience remonte au LOSC.

🚨 Selon des informations de L’Equipe et Ouest-France confirmées par RMC Sport, Pierre Aristouy a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Nantes. Jocelyn Gourvennec devrait le remplacer. — RMC Sport (@RMCsport) November 29, 2023

Aristouy après le match face au Havre en conférence de presse : » Pas un jour ne passe sans qu’on me rappelle que Nantes est la pire défense du championnat. On s’est beaucoup attaché à ça, à mieux contrôler l’adversaire, à mieux jouer. Aujourd’hui, Le Havre n’a pas cadré une frappe, on ne lui a pas donné la possibilité de nous marquer un but. En prenant en compte tout ce que j’ai dit, on va se réjouir de ce point-là. Encore une fois, je vais répondre de façon objective, je suis convaincu que vous n’auriez pas cette remarque si, encore une fois, on avait validé par un but notre domination. Malgré tout, effectivement, dans les vingt derniers mètres j’ai regretté un certain manque de spontanéité qui est souvent la conséquence d’un doute qui s’est insinué. »