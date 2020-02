Ex OM: Un ancien marseillais dans une grosse galère !

Après des débuts mitigés avec Anderlecht, Samir Nasri doit faire face à une blessure aux adducteurs. Le directeur sportif du club Belge se pose des questions sur le recrutement de l’ancien marseillais…

Anderlecht devait connaître une véritable renaissance avec l’arrivée de Vincent Kompany en tant que manager-joueur. L’ancien capitaine de Manchester City avait réussi à ramener son coéquipier Samir Nasri dans le navire. Mais les deux hommes n’ont pas réussi à faire décoller le club. Samir Nasri l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a même été jugé par le directeur sportif du club belge. « Samir n’a pas immédiatement répondu à nos attentes. Il n’était pas prêt physiquement. Il nous répète tout le temps qu’il veut nous aider. J’espère qu’il explosera quand il sera à nouveau en pleine forme », avait déclaré Michael Verschueren à Het Laatste Nieuws.

A refaire, aurait-on signé Samir Nasri? Avec ce qu’on sait maintenant, non — VersChueren

Malheureusement pour le « Petit Prince de Marseille », la situation ne s’est pas arrangée puisqu’il a joué seulement 8 matchs avec le club bruxellois à cause de multiples pépins physiques. Le directeur sportif du club le plus titré de Belgique, a affirmé son regret d’avoir recruté le joueur natif de Marseille » A refaire, aurait-on signé Samir Nasri? Avec ce qu’on sait maintenant, non ».