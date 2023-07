Ex OM : Un ancien marseillais offre un titre à sa nation !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille avant d’être libéré et de rejoindre le Havre, Oussama Targhalline a été le sauveur du Maroc U23 durant la CAN ! Le milieu de terrain a marqué le but de la victoire en finale durant les prolongations !

Ce samedi soir, le Maroc U23 a battu l’Egypte durant la CAN des moins de 23 ans ! Après un match serré et des prolongations bien menées, les jeunes marocains ont emporté le titre !

Un ancien marseillais a brillé durant cette rencontre ! Lors de la première mi-temps des prolongations, c’est Oussama Targhalline qui a tué les espoirs des jeunes Egyptiens ! Décalé sur un coup-franc, l’ancien jouer de l’OM a armé une grosse frappe qui a terminé au fond des filets, donnant donc la victoire à sa nation !

Le but de la victoire d’Oussama Targhalline pour le Maroc U23. pic.twitter.com/gwQMg2nIrQ — Hakim (@Z_hakos) July 9, 2023

La formation ? Il y a eu des erreurs de discipline

Malheureusement, Oussama Targhalline n’a jamais réellement eu sa chance à l’Olympique de Marseille. Le Marocain avait été recruté à l’âge de 18 ans pour de la post-formation mais ne s’est pas imposé en équipe première. Pablo Longoria a expliqué ces derniers mois vouloir imposer une rigueur au centre de formation pour pouvoir faire éclore de nouveaux talents.

Pablo Longoria a clairement pointé du les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. » Le président a confié que des investissements sur les infrastructures vont intervenir.« Les infrastructures du centre de formation sont un projet. C’est nécessaire. Ta deuxième équipe, ton équipe féminine, 19 ans, ils jouent au Campus. Quand on a joué en Youth League, il faisait 50 degrés dans ce terrain. »