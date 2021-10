Ex OM: Un ancien marseillais viré de son poste de sélectionneur !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eduardo Berizzo était le sélectionneur du Paraguay. Il a été licencié suite aux mauvais résultats de son équipe…

Après les défaites face à la Bolivie et au Chili, la fédération de football paraguayenne a décidé de licencier Eduardo Berizzo, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille de son poste de sélectionneur…

La APF comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la Selección Paraguaya Absoluta.

Le deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albirroja pic.twitter.com/VJ9dhFcEbl — APF (@APFOficial) October 15, 2021

Passage express du côté de l’OM

En effet Eduardo Berizzo a joué lors de la saison 1999-2000 sous le maillot de l’Olympique de Marseille, mais son passage est loin d’être mémorable. Depuis Berizzo est devenu entraîneur. Il s’est fait remarqué au Celta Vigo après avoir coaché en Argentine et au Chili. Après ses trois saisons en Liga, il est recruté par l’ambitieux FC Séville. Il doit faire face à un cancer de la prostate et se fait quand même limogé après un bilan de 14 victoires, 6 nuls et 7 défaites. Son expérience à l’Atlétic Bilbao a tourné court cette saison, il a été viré en décembre dernier.

Le chiffre : 20

Eduardo Berizzo a évolué à vingt reprises sous le maillot de l’Olympique de Marseille lors de la saison 1999-2000, n’inscrivant aucun but.