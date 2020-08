Ex-OM : Un ancien Olympie soulève la Coupe d’Europe et la dédie aux Marseillais !

Ce vendredi soir, le FC Séville s’est défait de l’Inter Milan… Lucas Ocampos et les siens ont soulevé la Ligue Europa face à Antonio Conte et ses hommes !

Le FC Séville est officiellement le vainqueur de l’édition 2020 de la Ligue Europa… Et par la même occasion, Lucas Ocampos s’offre un titre européen. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a soulevé la coupe avec ses coéquipiers ce vendredi soir après avoir vaincu l’Inter Milan.

Rencontrer l’OM la saison prochaine en LDC ? Oui ça serait génial — OCAMPOS

Auteur d’une superbe saison avec son nouveau club, l’international argentin a été plus qu’au niveau. Arrivé de l’Olympique de Marseille au mercato estival 2019, il a impressionné sous ses nouvelles couleurs. Malgré la victoire, Ocampos n’a pas oublié les Marseillais ! En interview d’après-match, l’ailier gauche a dédié cette victoire aux supporters et aimerait retrouver le Vélodrome en Ligue des Champions.

« Je l’ai perdue il y a deux ans. Cette coupe, elle est aussi un peu pour les Marseillais. En 2018 on a perdu, on a beaucoup souffert… J’espère leur apporter un peu de joie ce soir ! Rencontrer l’OM la saison prochaine en LDC ? Oui, j’espère, ça serait génial. Le peuple marseillais est génial et j’aimerais retourner au Vélodrome »

Lucas Ocampos – Source : RMC Sport (21/08/2020)