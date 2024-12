Ex OM : Un éternel espoir prend sa retraite à 24 ans !

Miné par des blessures à répétition, l’attaquant espagnol de 24 ans passé par l’OM, Pedro Ruiz Delgado, a annoncé mettre définitivement un terme à sa carrière de footballeur professionnel pour des raisons médicales.

Recruté en 2021 par l’Olympique de Marseille en provenance de la Castilla du Réal Madrid, avec l’espoir de relancer sa carrière, Pedro Ruiz Delgado n’aura malheureusement jamais eu l’opportunité de porter le maillot olympien, miné par des problèmes au genou à répétition.

Un crack jamais relancé

Pedro Ruiz Delgado, formé au Real Madrid, avait tout pour réussir. Grand, technique, et doté d’une belle vision de jeu, il était vu comme un attaquant moderne et comme un véritable espoir du football ibérique. Arrivé à l’OM en 2021, il portait l’étiquette d’un espoir à relancer après une grave blessure contractée lorsqu’il évoluait avec la réserve madrilène. Prêté instantanément au Pays-Bas, dans le club de NEC Nimègue pour s’aguerrir dès son arrivée à l’OM, il ne disputera seulement que 3 petits matchs avec le club batave. Il reviendra à l’OM à l’issue de son prêt et disparaîtra ensuite complètement des radars, la faute à des problèmes de genoux qui ne l’auront jamais lâché…

🚨🚨 Pedro Ruiz 🇪🇸 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗨𝗡 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗘 𝗔̀ 𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗔̀ 𝟮𝟰 𝗔𝗡𝗦 🤯 Formé au Real Madrid et considéré comme un grand espoir du foot espagnol, il avait rejoint l’OM en 2021 sans jamais y jouer. Il avait ensuite enchaîné les blessures. 😓 pic.twitter.com/xlGIm1RrJ5 — BeFootball (@_BeFootball) December 30, 2024

a lire aussi : Mercato OM : De Bono aimerait voir débarquer ce défenseur !