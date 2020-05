Ex OM : Un joueur formé à Marseille dans le onze type de la Ligue 2 !

Le centre de formation de l’OM a souvent été pointé du doigt. Pour autant, plusieurs éléments formés au club olympien réalisent un carrière intéressante, c’est le cas de Laurent Abergel qui jouera en L1 la saison prochaine.

Formé au poste de latéral droit, Laurent Abergel s’est révélé au poste de milieu défensif en Ligue 2. Après avoir signé un contrat pro avec l’OM (2013) et avoir joué un seul bout de match avec l’équipe première, ce dernier a été prêté une saison à l’AC Ajaccio (2014) avant d’y signer la saison suivante. Il va voir sa carrière prendre une autre tournure en s’engageant avec Nancy (2017), deux ans plus tard il rejoint Lorient, candidat à la montée. Le club breton jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine, Abergel, qui est sous contrat jusqu’en 2022, devrait rester sous les ordres de Pélissier même si ce dernier serait visé par Nîmes.

Abergel a fait son trou en Ligue 2

Le milieu de terrain de 27 ans, qui peut évoluer comme latéral droit, est dans le onze type de la saison de Ligue 2 201/2020.

Interrogé le 22 Avril dernier, le milieu de terrain du FC Lorient avait donné son sentiment sur la crise sanitaire…

Tout le monde veut reprendre mais dans de bonnes conditions sanitaires — Abergel

« Tout le monde veut reprendre mais dans de bonnes conditions sanitaires. Ça me semble l’idée principale de ce que j’entends ou lis ça et là. Personnellement, je me concentre en ce moment à me préparer seul physiquement pour me tenir prêt en cas de reprise, à protéger ma famille et à essayer de ne pas choper ce virus. En espérant que cela touche le moins de personnes possible. » Laurent Abergel – source : Le Telegramme