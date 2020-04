Ex OM: Un journaliste Belge tacle Samir Nasri !

Samir Nasri n’a pas convaincu en Belgique. Le club ne compte pas prolonger l’ancien olympien qui devrait se retrouver sans club à la fin de saison…

Anderlecht devait connaître une véritable renaissance avec l’arrivée de Vincent Kompany en tant que manager-joueur. L’ancien capitaine de Manchester City avait réussi à ramener son coéquipier Samir Nasri dans le navire, mais les deux hommes n’ont franchement pas été convaincants. Le club de Bruxelles est seulement huitième de Jupiter League. Interrogé par RMC, Fred Waseige ancien joueur professionnel et journaliste a taquiné gentiment l’ancien marseillais…

Nasri à Anderlecht, C’est un fiasco — Waseige

« J’ai des nouvelles de Samir Nasri, pour l’instant il devient un vrai joueur de football puisqu’il est comme les autres, il ne peut pas jouer. C’est un fiasco son passage à Anderlecht, avec la nouvelle politique du club belge. Mais j’aimerais dire que j’ai rencontré une fois Samir Nasri après le titre de Manchester City, et il a été très respectueux et charmant avec moi ! » Fred Waseige – Source: After Foot RMC