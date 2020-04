Ex OM: Un nouveau rôle pour Marcel Desailly ?

Champion d’Europe 1993 avec l’Olympique de Marseille, Marcel Desailly pourrait devenir Directeur Technique national du Ghana…

Selon le média ghanéen Ghanasoccernet, Marcel Desailly devrait faire son retour dans son pays d’origine le Ghana. En effet, le poste de DTN semble lui tendre les bras.

Dans un entretien à Bein Sport, il avait expliqué le raison de son choix de signer à l’OM:

J’avais eu le choix entre l’OM et Monaco – Desailly

« Il y a eu plein de péripéties, plein d’histoires, c’était une année énorme. On me pose souvent la question : « Marseille comment c’était ? » C’était épuisant. C’était fantastique, mais épuisant. J’ai fais une année et trois mois. Je pars au Milan en Novembre de la saison d’après, mais j’avais l’impression d’avoir passé 6 ans à l’Olympique de Marseille sur l’énergie, sur la pression, sur la vie au quotidien, c’est fantastique. Je suis content de l’avoir vécu, car j’aurai pu passer à côté… J’avais eu le choix entre l’OM et Monaco. J’ai dit non à Monaco contre l’avis de ma famille. J’ai dis : « moi je vais à Marseille ! Je connais les risques, mais je prends le risque… » Marcel Desailly – Source : BeIN Sport