Ex OM: un Payet très affûté à l’entraînement !

L’ancien numéro 10 de l’Olympique de Marseille et désormais joueur du Vasco de Gama Dimitri Payet était présent ce matin à l’entraînement avant d’affronter ce mercredi Cruzeiro pour le compte de la 35e journée du championnat brésilien. Buteur lors du dernier match face au FC América (victoire 2-1), le milieu offensif de 36 ans est apparu très affûté physiquement avant de disputer un match décisif dans la course au maintien entre le 15e et le 17e avec respectivement 40 et 37 points.