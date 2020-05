Ex OM : Valbuena explique comment il a convaincu Deschamps de lui donner sa chance !

Dans un entretien accordé à La Provence, Mathieu Valbuena est revenu sur une période difficile qu’il a vécu à l’OM… Didier Deschamps ne lui faisait pas confiance mais Petit Velo a réussi à renverser la vapeur !

Joueur de l’Olympique de Marseille adoré puis détesté pour son transfert à Lyon, Mathieu Valbuena aura tout connu sous le maillot bleu et blanc… Victoires, trophées mais aussi mise à l’écart.

Je voulais lui montrer qu’il avait tort — VALBUENA

Il l’explique notamment dans une interview donnée à La Provence ce dimanche. L’international français qui évolue maintenant en Grèce raconte comment il a réussi à changer la donne alors qu’il était écarté des terrains par Didier Deschamps à son arrivée.

A VOIR : Finances, vente OM, McCourt, valeurs des joueurs, Lyon… #DFM avec Mathieu VALBUENA

« J’ai eu une discussion avec Didier (Deschamps, NDLR) lors du stage de début d’année en Espagne. On s’était dit les choses : lui ce qu’il attendait de moi et moi ce que je pensais. J’avais été déçu d’être traité comme ça. Quand tu es un cadre d’Éric Gerets pendant deux ans, c’est difficile de ne pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur. Cette discussion a été essentielle. Didier savait que les supporters étaient mécontents du résultat face à Auxerre. (…) À son arrivée, il a eu des avis négatifs sur moi. Je voulais lui montrer qu’il avait tort et pouvait compter sur moi comme un soldat. ors des oppositions d’avant-veille de match, quand tu te retrouves latéral droit dans la mauvaise équipe pour faire travailler les autres, tu n’es pas content. En l’espace de six mois, il y a eu un bond de fou. Je rejoue en janvier, on est champion de France et je suis sélectionné pour la coupe du monde 2010. Des choses impossibles à imaginer cinq ou six mois plus tôt. Que d’émotions… »

Mathieu Valbuena – Source : La Provence