Ex OM : Valbuena l’avoue, « cela été le pire moment de ma carrière »

Mathieu Valbuena joue toujours à 40 ans, il n’a pas encore lâché le ballon. Dans un long reportage qui lui est consacré, le milieu de terrain évoque plusieurs moments forts de sa carrière, y compris le difficile moment de la sextape…

Dans un article publié sur l’Equipe, l’ancien milieu de l’OM, Mathieu Valbuena est revenu sur la fameuse affaire de la sextape qui a ruiné sa carrière en équipe de France. Il a tourné la page. « Cela été le pire moment de ma carrière. Pour moi, l’équipe de France représentait tout. J’ai longtemps été en colère. Aujourd’hui, je n’en veux plus à personne, assure l’ancien Marseillais. Je suis en paix. J’ai croisé Didier (Deschamps) il n’y a pas si longtemps. On a parlé football, de plein de choses, il était très content de me voir. (…) En France, quand tu as une étiquette, c’est difficile de l’enlever. On a manqué d’objectivité avec moi. Mon parcours aurait pu être valorisé comme ceux de Giroud ou Ribéry, qui viennent aussi du monde amateur. À l’étranger, on respecte bien plus tout ça. »

Censé être le capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé a déserté le rassemblement pour les matchs de Ligue des Nations en ce mois d’octobre. Pourtant, l’attaquant a joué lors du dernier week-end avec le Real Madrid. Pour Mathieu Valbuena, c’est incompréhensible.

« Un capitanat, ce n’est pas juste un bout de tissu autour du bras, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝘀𝘂𝗿, 𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 (…) 𝗠𝗲̂𝗺𝗲 𝘀’𝗶𝗹 𝘀𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗳𝗮𝘁𝗶𝗴𝘂𝗲́, 𝗶𝗹 𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗽𝘂 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮̀ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲. Il a aussi des soins en Equipe de France, 𝘀𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘇 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲. »

Internationaux OM : Le programme complet de cette trêve d’octobre !

Le jeunes U19 français Alexi Koum et Gaël Lafont vont disputer 3 matches amicaux alors que Roggerio Nyakossi va lui en jouer 2 avec les U20 suisses. Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni vont jouer deux matches comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, Geoffrey Kondogbia pour la CAN. Cornelius et Murillo vont se rencontrer en match amical, les Européens, Pierre-Emile Højbjerg et Ulisses Garcia vont eux disputer la Ligue des Nations.

Mercredi 9 octobre

Alexi Koum et Gaël Lafont

France U19 – Danemark U19

Match amical

Jeudi 10 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni

Venezuela – Argentine

Qualification coupe du monde 2026

Vendredi 11 octobre

Roggerio Nyakossi

Suisse U20 – Ghana U20

Amical

Samedi 12 octobre

Geoffrey Kondogbia

Maroc – RCA

Qualification CAN

Amir Murillo

USA – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Espagne – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Serbie – Suisse

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Belgique U19 – France U19

Amical

Lundi 14 octobre

Roggerio Nyakossi

Roumanie U20 – Suisse U20

Amical

Mardi 15 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni

Argentine – Bolivie

Qualification coupe du monde 2026

Geoffrey Kondogbia

RCA – Maroc

Qualification CAN

Amir Murillo / Derek Cornelius

Canada – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Angleterre U19 – France U19

Amical