Ex OM : Valbuena régale encore à 39 ans !

Après un passage réussi à l’Olymiakos, l’ancien milieu offensif de l’OM Mathieu Valbuena a décidé de s’offrir un dernier challenge à l’Apollon Limassol, champion de Chypre en 2022. Il vient de marquer un superbe but !

A 39 ans, Mathieu Valbuena a toujours un bon pied doit. L’ancien joueur olympien a marqué un superbe coup franc avec Limassol.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐌𝐕𝟐𝟖 𝐭𝐨 𝐋𝐢𝐦𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥 🔵⚪⚓ pic.twitter.com/dja9ULi0Ht — Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) August 3, 2023

Dans un entretien accordé à Foot11, il avait évoqué son choix. « ‘Prendre du plaisir et jouer avec passion sont selon moi les choses les plus importantes. J’ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. C’est aussi la raison pour laquelle je fais très attention à mon hygiène de vie. Ça me permet justement d’avoir une telle longévité. Je suis heureux de me lever le matin, d’aller à l’entraînement, d’avoir le ballon au pied. Je ne ressens aucune forme de lassitude. J’ai aussi la chance que mon physique ne me fasse pas défaut. Je n’ai plus mes jambes de vingt ans, mais pour quelqu’un qui va sur sa trente-neuvième année, je me trouve plutôt pas mal (rires). »