Ex OM: Villas-Boas dévoile son plan de carrière

Toujours sans club depuis son départ de l’OM l’hiver dernier, André Villas-Boas a pourtant été sollicité par différentes écuries. Des propositions qu’il aurait refusé, dans un entretien accordé à Record, il dévoile son plan de carrière.

Récemment, son nom a été cité du côté de la Lazio de Rome ou encore Fenerbahce. Deux clubs auxquelles ils n’auraient pas répondu favorablement, se consacrant à d’autres hobbies. Si AVB souhaite entraîner dans certains pays comme le Brésil ou le Japon, il désirerait également connaître la sensation des matchs internationaux. En effet, interviewé par le média portugais Record, André Villas-Boas s’est confié sur sa volonté de prendre en main une sélection nationale, dans le laps de temps qu’il s’autorise. Cet n’est pas tout, il a dévoilé un autre projet qui lui tient à coeur.

Je veux m’accrocher au scooting– AVB

« Je veux encore trois ou quatre ans de carrière d’entraîneur, faire une Coupe du Monde et ensuite me consacrer à autre chose. Je veux m’accrocher à l’énorme talent que nous avons pour le scouting, être éthiquement correct et tirer parti des bons managers que nous avons afin d’atteindre le succès sportif et la viabilité économique » André Villas-Boas— Source: Record (10/06/21)