Ex OM : Vincent Labrune de nouveau au cœur des polémiques !

Après les droits télés, puis la réélection du président de la LFP, c’est avec le CVC que Vincent Labrune est en conflit. Le fonds d’investissement reproche de nombreuses choses au président de la LFP.

Vincent Labrune est une nouvelle fois au cœur des polémiques. Après le fiasco des droits télés et de DAZN. Les soupçons de copinage concernant les élections du président de la LFP. Cette fois l’ancien président de l’OM a réussi à se mettre son fonds d’investissement à dos. Le CVC a dénoncé en juillet une « faute de gestion » contraire aux intérêts de la Ligue, dénoncé également des « conflits d’intérêt » de Nasser Al-KhelaÏfi (président du PSG et de Bein Sport), et réclame 1,5 million d’euros de remboursement de salaire et de note de frais. De quoi rajouter de la tourmente autour de la présidence de Vincent Labrune.

En attendant les conclusions de la mission d’information du Sénat et de l’enquête du Parquet national financier, Vincent Labrune est sous la pression de CVC, lequel a dénoncé une « faute de gestion » et lui réclame un remboursement de 1,5 million d’euroshttps://t.co/jTgVHm90kK pic.twitter.com/mrBpq1Yplt — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2024





