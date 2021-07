Ex OM : Le surprenant rebond de William Gallas !

Nouveau challenge pour William Gallas. L’ancien joueur de l’OM a trouvé un accord avec le club hongrois de Zalaegerszeg pour devenir l’entraîneur des défenseurs pour les équipes de jeunes du club.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 1997 et 2001, William Gallas a trouvé un nouveau challenge. Après avoir raccroché les crampons en 2014, l’ancien défenseur du club se dirige du côté de la Hongrie pour une nouvelle expérience.

William Gallas s’est mis d’accord avec les dirigeants du Zalaegerszeg TE FC pour devenir l’entraîneur des défenseurs du club. Toutefois, il s’occupera uniquement des équipes de jeunes des catégories U12 à U17. William Gallas a été séduit par le projet de formation ambitieux du Zalaegerszeg TE FC et devra accompagner les jeunes défenseurs du club vers le groupe professionnel. À en croire le communiqué du club hongrois, « William Gallas vit en Hongrie depuis plusieurs années et suit la scène du football et les meilleurs talents nationaux ». Le président, Gábor Végh s’est réjouit de son arrivée au sein du club pour l’accompagner dans la formation.

« Il consultera également les défenseurs de l’équipe première, mais il se concentrera surtout sur les joueurs d’âge junior chez qui il voit un potentiel de développement, qu’il s’agisse des milieux de terrain ou des ailiers. » Gábor Végh – Source: Site internet du Zalaegerszeg TE FC (28/07/2021)