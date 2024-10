Ex OM : William Saliba remercie Luis Enrique pour cette décision !

Ce mardi, le PSG s’est incliné à Londres face aux Gunners. William Saliba, ancien joueur de l’OM, peut remercier Luis Enrique d’avoir mis Ousmane Dembélé sur la touche.

Soirée très difficile pour le PSG ce mardi après une défaite face à Arsenal. L’ancien joueur de l’OM, William Saliba a livré une prestation XXL en bloquant bien les attaquants parisiens. Il peut d’ailleurs remercier Luis Enrique pour sa décision d’avoir mis Ousmane Dembélé de côté pour ce match.

L’absence de Dembélé ? Bien sûr, je pense que ça nous a fait du bien. On sait qu’ils ont d’autres joueurs pour pallier son absence, on s’est concentré sur nous-mêmes. Mais absence ne peut que nous faire du bien . Je pense qu’on mérite la victoire. Le coach avait dit qu’il fallait qu’on soit meilleur qu’eux dans les deux surfaces, c’est ce qu’on a fait. Dès qu’on a eu quelque chose on les a mis au fond. Même quand on n’était pas bien on a su bien défendre tous ensemble. On mérite cette victoire », a expliqué William Saliba au micro de Canal +.

Samir Nasri détruit Luis Enrique, le coach du PSG !

Début de semaine compliqué pour le PSG avec une défaite 2-0 à Londres face à Arsenal. En plus de ce score, les Parisiens se sont fait anéantir dans le jeu par les Anglais qui ne leur ont laissé aucune chance. Sur le plateau de Canal + à l’issue de la rencontre, Samir Nasri a détruit le coach espagnol.

« Luis Enrique a carte blanche dans ce club sans n’avoir rien fait ! Il manque un numéro 9. On a l’impression qu’ils peuvent jouer jusqu’à demain et qu’ils ne marqueront pas. Sa façon de jouer n’est pas la bonne. Il ne s’adapte pas à son effectif. Il croit qu’il va calquer ce qu’il a fait avec l’Espagne et le Barça au PSG. Mais tu n’as pas Busquets, Rakitic, Xavi, Iniesta, tu dois jouer en attaque rapide ou en contre », a jugé l’ancien marseillais.