Zambo lâche sur un de ses anciens coéquipiers à l’OM : « techniquement, c’est un truc de ouf… »

Après un passage compliqué à Fulham en Premier League, André-Frank Zambo Anguissa s’épanouie aujourd’hui à Villarreal. Ce dernier s’est confié à France Football dans un article consacré à Dimitri Payet…

Zambo Anguissa raconte comment le meneur de jeu olympien pouvait changer le jeu. Il tentait d’ailleurs de lui donner le ballon dès qu’il le récupérait. Dimitri Payet est toujours le garant de l’animation offensive encore plus en l’absence de Florian Thauvin…

Payet a un rôle, celui de leader technique — Zambo

« Tu as l’impression qu’il faut juste lui passer le ballon et qu’il va faire le reste. Techniquement, c’est un truc de ouf. Les joueurs comme ça sont rares. C’est naturel de se reposer sur lui. Dimitri impulse par ses passes, sa qualité technique, la majorité des actions. Je me disais : “Frank, quand tu as récupéré le ballon, passe-le à Dimitri.” Il a un rôle, celui de leader technique qui, quand il sent la confiance autour de lui, prend les clés, joue avec tout le monde et bonifie le jeu… » André-Frank Zambo Anguissa – source : France Football

D’accord avec ces résultats ? — France Football (@francefootball) December 16, 2019