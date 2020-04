Ex OM : Zubar raconte comment Ben Arfa se jouait de tout le monde à l’entraînement !

Extrait de notre Interview de Ronald Zubar à retrouver ci-dessous ! L’ancien marseillais est revenu sur ses année à l’OM et notamment sur le talent incroyable d’Hatem Ben Arfa.

Souvent considéré comme un gâchis du football, Hatem Ben Arfa aura tout de même réussi à en impressionner plus d’un et notamment à l’entraînement lorsqu’il évoluait à l’Olympique de Marseille.

Il passe, tu tacles dans le vide, il fait des crochets… Tu ne touches pas la balle ! — ZUBAR

Le joueur qui est passé à Lyon, le PSG, l’OGC Nice et le Stade Rennais en Ligue 1 a notamment enrhumé Ronald Zubar à l’entraînement. Il nous l’a raconté ce lundi dans un interview accordé à Football Club de Marseille !

« Ben Arfa, c’était dur ! C’était la star. Hatem, c’était quelque chose mais quel joueur ! Pour moi, Nasri était en dessous et de loin ! Ben Arfa était le plus doué avec qui j’ai joué. Il pue le foot. Il prend le ballon, il arrive sur le terrain et il te dit : aujourd’hui tu ne vas pas toucher une bille, je fais ce que je veux ! Et tu ne touches pas la balle. Il passe, tu tacles dans le vide, il fait des crochets… Tu ne touches pas la balle ! Et en plus quand tu le bougeais, il ne bougeait vraiment pas ! Il tenait bien sur ses jambes. »

Ronald Zubar – Source : Débat Foot Marseille

POUR VOIR OU REVOIR L’ITW DE RONALD ZUBAR

Ce lundi, l’équipe de FCM a le plaisir de recevoir Ronald Zubar pour un Débat Foot Marseille en direct sur notre chaîne YouTube ! L’occasion pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille de revenir sur plusieurs sujets. A voir ou à revoir ci-dessous.