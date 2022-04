Ex OM: Zubizarreta de retour dans un club ?

Ancien directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta a quitté le club en mai 2020. Alors qu’il n’avait toujours pas retrouvé de poste, il pourrait démarrer une nouvelle aventure…

D’après Marca, Andoni Zubizarreta pourrait devenir consultant pour le club mexicain des Rayados de Monterrey. Une nouvelle aventure pour l’homme qui a quitté l’Olympique de Marseille par la petite porte en mai 2020…

Longoria est arrivé en urgence et le club a gagné en tranquillité avec lui –Zubizarreta

« Si j’ai été surpris de voir Pablo Longoria nommé président à l’Olympique de Marseille ? Pablo est arrivé dans des circonstances exceptionnelles. Il m’a appelé quand il est arrivé en tant que directeur sportif et je lui ai expliqué ce que l’on faisait là-bas. Mais je n’ai pas eu beaucoup plus de contacts avec lui. Mais oui, c’était étonnant que Longoria accède à la présidence parce qu’en France, mis à part le Paris Saint-Germain, je crois qu’il n’y a pas de président qui ne soit pas Français. C’est pour cela que ça m’a surpris. Mais il est arrivé en urgence et le club a gagné en tranquillité avec lui, ce qui est méritoire dans un club aussi agité que l’Olympique de Marseille. » Andoni Zubizarreta – source : Marca (27/01/2022)

💥 MARCA entrevista a Andoni Zubizarreta. Habla del Barça, el Valencia, el Athletic, el Marsella… 🗣 « Con Bartomeu, no tuve la sensación de una crisis económica caótica » https://t.co/1GgSVY4PSU Por @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) January 28, 2022

Dans un entretien a paraitre sur beIN Sport dans Salon VIP, l’ancien directeur sportif olympien a évoqué le mercato. A la question de savoir qui décidait du recrutement à l’Olympique de Marseille entre lui et Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta a donné une réponse surprenante. Il estime que c’est bien le coach qui avait le plus grand pouvoir décisionnel, mais surtout il estime que les recrutements réalisés à cette époque ont été fait avec une certaine réussite…

Je pense que l’on a un pourcentage intéressant de réussite — Zubizarreta

« Je dirais que c’est 50% pour Rudi Garcia, 40% pour moi et 10% pour Jacques Henri Eyraud pour le côté sportif. Pour le côté économique c’est le président Eyraud qui avait le pouvoir décisionnel, c’est lui qui pouvait définir le montant de l’enveloppe financière disponible ni Rudi ni moi. Si on avait une discussion sur un profil ou un autre c’était à lui de trouver la bonne route. Je pense que l’on a un pourcentage intéressant de réussite… »