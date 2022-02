[EXCLU FCM] OM : Le responsable du foot sur France TV démonte la polémique du tirage PSG / Nice – OM

Ce lundi soir avait lieu le tirage au sort de la Coupe de France pour les 1/4 de finale sur France TV… Les images ne montraient pas clairement la boule avec le papier OM… Football Club de Marseille a contacté le responsable du football sur France TV qui nous explique comment s’est déroulé le tirage.

Grosse polémique ce lundi soir autour du tirage pour les 1/4 de finale de la Coupe de France. L’OM a été tiré pour affronter le vainqueur du match qui allait suivre sur l’antenne de France TV : PSG – Nice… Croyant à un complot, les supporters marseillais ont vivement partagé sur les réseaux sociaux l’extrait où l’on voit Philippe Candeloro tirer la boule « OM », qui parait suspect à cause d’un plan de coupe où l’on voit Mauro Icardi à l’échauffement.

Un PSG-Nice face à l’OM, on aurait préféré l’avoir en finale

Football Club de Marseille a contacté Claude Eymard responsable du foot chez France TV et qui supervise les tirages de la Coupe de France. Ce dernier nous a expliqué que cette affiche, en quart de finale, ne l’arrangeait pas forcément en tant que diffuseur et qu’il n’y avait donc aucun intérêt de mettre en scène un faux tirage. De plus, les images sans plan de coupe ont été diffusé par France TV, montrant qu’il n’y a aucune tricherie et que Philippe Candeloro prend bien une boule avec le papier OM dans la vasque.

« Je vais essayer de vous apporter des précisions sur le tirage au sort qui a fait polémique. C’est une fausse polémique, c’était une petite erreur de réalisation avec un plan de coupe durant le tirage… Il n’y a aucune tricherie ou chose cachée lors de ce tirage. Je vais même vous faire une confidence, PSG-Nice – OM, ce n’est pas ce que l’on espérait en tant que diffuseur pour les 1/4 de finale de la Coupe de France. Cette compétition c’est le petit contre le gros. David contre Goliath… Tout le monde le sait quand on suit le football. Les petits clubs veulent affronter les clubs de Ligue 1 ou des professionnels. On aurait préféré, pour la Coupe de France, un Bergerac – Marseille, un Versailles-Paris ou un Versailles-Monaco… Parce que ces clubs auraient pu continuer leur exploit ce qui est l’essence de cette compétition. On aurait aussi aimé un Bastia-OM pour un hommage aux victimes de Furiani… Un PSG-Nice face à l’OM, on aurait préféré l’avoir en finale. Ce sera noyé en quart de finale. (…) Les boules et la Coupe de France arrivent par des gens de la fédération une heure voire une heure et demi avant le tirage. Tout est installé puis plus personne ne touche à la vasque ou aux boules. Il n’y a pas de boules froides ou chaudes, elles sont toutes à la même température. Les papiers sont là, il n’y aucune possibilité de changer quoi que ce soit. J’en ai vu souvent des tirages, ça se passe toujours de la même manière, sans coup fourré ou tricherie. » Claude Eymard responsable du foot chez France TV – Source : Football Club de Marseille (01/02/22)