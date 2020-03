Exclu FCM – Valbuena : « J’avais envie de revenir à l’OM »

L’ancien meneur de jeu de l’OM, Mathieu Valbuena était l’invité du dernier numéro de Débat Foot Marseille sur FCMarseille. Le milieu offensif de l’Olympiakos revient sur son choix d’avoir signé à Lyon.

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena est revenu sur son choix d’avoir signé à Lyon. Il regrette que l’OM n’ait rien fait pour le faire revenir à cette époque :

A lire aussi : OM : Les 2 bons plans mercato grecs de Mathieu Valbuena

Si j’ai pleuré ce jour là c »est que cela me touchait vraiment — Valbuena

« Les supporters s’arrêtent sur ma dernière conférence de presse. Je suis un affectif et je ne fais pas semblant. Si j’ai pleuré ce jour là c »est que cela me touchait vraiment. Je suis parti en Russie et cela s’est bien passé la première année. La seconde, ils font presque faillite. Donc pour moi c’était compliqué, soit je ne jouais plus soit je devais trouver un autre club. Je le dis aujourd’hui, mais je n’ai pas senti un réel intérêt de la direction d’avant pour que je revienne, alors que moi j’avais vraiment envie de revenir. De son côté, Lyon m’a proposé un très bon contrat. J’ai décidé de signer là-bas, c’est tout as fait humain, car je n’allais me retrouver seul en Russie où je ne connaissais personne, et où je n’allais plus jouer. J’ai apprécié mon passage à Lyon, même si cela n’a pas été facile la première année. La semonce a été très bien. Mais, j’ai toujours dis, même quand j’étais à Lyon, que l’OM c’était le club de mon coeur. Je suis déçu que les gens pensent que je les trahis en allant à Lyon. Leur haine a été à la hauteur de leur amour. Maintenant je discute toujours avec les supporters, les Dodgers ou les MTP et j’ai de très bonnes relations avec eux. le plus important pour moi c’était d’avoir toujours tout donné pour ce club sans jamais tricher et en gagnant des titres » Mathieu Valbuena – Source : www.footballcubdemarseille.fr

L’intégralité de l’émission avec Mathieu Valbuena