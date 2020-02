Extraordinaire but d’un ancien attaquant de l’OM !

Antoine Rabillard a été formé à l’Olympique de Marseille et continue depuis une honorable carrière de joueur pro dans des divisions inférieures. Il vient d’éclabousser avec classe l’actu…

Le joueur a en effet inscrit un splendide retourné hier soir lors du match de seconde division néerlandaise opposant son équipe des Go Ahead Eagles Deventer au FC Eindhoven (3-1). Il est même parvenu à faire parler français au commentateur.

Partir en prêt pour les jeunes du centre de formation ? La réponse de l’ex-coach de la réserve de l’OM !

« Forcément quand t’as 17, 18 ans et que ça fait deux ans que tu es très bon en National 2, il faut se poser des questions pour continuer à progresser. Est-ce que le bon choix c’est d’aller en prêt puis de revenir un an plus tard ? C’est un vrai travail de réflexion autour d’une table avec toutes les parties concernées. J’en reviens toujours au même : mais quand l’enfant est bien accompagné par sa famille, par ses proches, ça se passe toujours mieux. Mais attention, aller jouer avec les pros, ça a un vrai côté pervers parce que ça brille. Il ne faut pas que le jeune aille s’entraîner avec les pros et se disent “bah j’ai le même niveau que lui.” Parce que peut-être que le pro était à 50% et toi à 100%. Tout ça, c’est un discours que doit avoir le formateur. Et quand tu redescends en National 2, tu te dis “ ça y est, j’ai signé professionnel et on me demande d’aller jouer à Fréjus alors que je m’entraîne avec des pros qui vont aller au Parc des Princes.” C’est là où un préparateur mental peut être important. Parce qu’on va lui apporter des choses mais il y en aura d’autres qui vont nous échapper. Certains sont attentifs mais ce sont toujours les joueurs les plus intelligents qui sont les plus attentifs. »

David Le Frapper – Source : FC Marseille