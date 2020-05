« Eyraud a déjà mis l’OM dans la panade financièrement avec Garcia, et il refait pareil avec AVB »

Mourad Aerts journaliste pour Football Club de Marseille est revenu sur le communiqué de l’Olympique de Marseille concernant l’offre de prolongation de contrat d’André Villas Boas.

Lors d’une émission spéciale en live sur notre chaine Youtube Mourad Aerts a donné son sentiment sur la gestion du club concernant l’avenir de l’entraineur de l’OM d’André Villas Boas.

Un tel contrat peut nous mettre dans la panade financièrement dans six mois ou dans un an

« JHE a proposé 3 ans de contrat (deux plus une en option). Mais pourquoi proposer un tel contrat à un entraineur qui a dit et répété qu’il n’entrainerai pas très longtemps car il avait la volonté de devenir le président du FC Porto. Il l’a annoncé qu’il ne n’entrainerait pas 15 ans à l’Olympique de Marseille. Si tu voulais lui offrir un gage de confiance ce n’est pas celui là qu’il fallait lui offrir. Il fallait garder Zubizarreta. Maintenant si tu ne voulais vraiment plus continuer avec Zubizarreta, et bien tu assumes derrière les conséquences. Dans la liste des griefs que les supporters ont à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud il y a la prolongation de Rudi Garcia à un moment où il sortait d’une bonne saison. Et là, « boum » tu refais la même chose. Même si on a tous envie que Villas Boas reste, moi le premier, on a aucune garantie qu’il fasse 3 saisons magnifiques comme celle qu’il vient de faire. Un tel contrat peut nous mettre dans la panade financièrement dans six mois ou dans un an. Est-ce qu’il n’y a pas un danger à ce niveau là ? On s’est déjà mis dans cette situation avec Rudi Garcia, et on va se remettre en gros danger avec AVB car on a viré Zubizarreta. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille