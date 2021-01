EYRAUD, CE BOULET ! [Thierry B Audibert]

Voilà vé, c’est peut-être le moment de commencer une série et de grappiller quelques points à ceux qui nous précèdent, nous en avons un peu trop lâchés avant les fêtes.



Dijon qui nous est présenté au menu de cette journée, ne nous apparait pas de nature à contrarier des olympiens motivés.



Mèfi quand même !



Mais attention ! Même si je ne les ai jamais vus jouer cette saison, leurs deux derniers résultats sont positifs. Nul à Reims, victoire à Nîmes. Ils ont été battus à domicile par Monaco et Lille, ils ont obtenu le nul à Nantes.



Il faut toujours se méfier d’un adversaire qui cherche à se sortir de la zone de relégation. Et puis, les conditions climatiques, sait-on jamais, pourraient aussi peser sur la rencontre. Un rebond, une glissade inopportune, et le destin d’un match peut basculer.



Eyraud ne doit pas rester



Je m’empresse de dire que si l’OM devait se remettre dans une spirale vertueuse, cela ne nous ferait pas lâcher l’idée que Jacques-Henri Eyraud doit partir.



Plus il fait la sourde oreille, plus il s’isole.



Non seulement les supporters souhaitent qu’il soit débarqué ou démissionne, mais aussi les marseillais, et même son coach. AVB tient de plus en plus des propos à son égard qui ne cultivent guère l’ambiguïté.



Si JHE avait deux doigts de lucidité, il quitterait ce club auquel il n’apporte plus rien depuis longtemps, alors qu’il pèse sur ses résultats économiques par son seul salaire.



Eyraud ne peut plus guère utiliser d’artifice de com pour renverser la tendance à la faveur d’une lutte olympienne pour la première place, ou même l’obtention du Trophée des Champions, dont entre parenthèses, je n’ai pas grand chose à foutre.



Nous ne voulons plus l’entendre. Nous ne voulons plus le voir.

Aux élus de s’exprimer

L’OM ne peut plus continuer avec à sa tête un homme méprisé de tous.



J’ajoute, que je demande, nous devrions tous le faire, à ce que les hommes et les femmes politiques de la région relaient à leur tour la voie du peuple. Je pense à Benoit Payan, Michèle Rubirola, Samia Ghali, Renaud Muselier, Bruno Gilles, Martine Vassal. Nous sommes dans ce moment qui se rencontre parfois en politique, celui auquel il faut tuer la bête.



Qu’ils expriment donc à leur tour la volonté du peuple marseillais de voir le président olympien éloigné définitivement de « l’équipe qui fait la fierté de la civilisation marseillaise » (Henri-Frédéric Blanc, Le Livre de Jobi).



Ils ont certes des dossiers plus brûlants à gérer, surtout en cette période, mais les premiers qui s’exprimeront sur le sujet ont quelque chose à gagner.



McCourt n’imagine d’ailleurs pas assez le coup de boost qu’il donnerait à son club en actant ce départ dès maintenant, ou le plus vite possible.



L’OM le traine depuis trop longtemps. Aidez-nous à nous débarrasser de ce boulet.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert