Eyraud Chevalier de la légion d’honneur, Villas-Boas pose ses conditions pour son avenir, Milik aimerait venir à Marseille… Les 3 infos OM de ce jour !

OM – Villas-Boas est cash sur son avenir : « McCourt doit se repositionner concernant son investissement »

Au cours d’un entretien accordé au quotidien portugais O Jogo, l’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas Boas a évoqué les négociations autour de sa prolongation de contrat avec le club marseillais. Il explique ainsi qu’il attend des réponses claires de la direction olympienne et du propriétaire Frank McCourt.

André Villas Boas sera en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Interrogé par le quotidien portugais O Jogo , le technicien de l’OM détaille les négociations en cours avec la direction du club.

Compte tenu de la crise actuelle, c’est une année zéro pour le club

AVB et le « régime présidentialiste dans clubs portugais » : « Le poids institutionnel est important. Dans mon parcours à l’OM, il y a beaucoup de situations où il aurait été important d’avoir une référence, de savoir exactement ce que veut celui qui commande, le chemin à suivre. » pic.twitter.com/JmYBXzg6kB — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) January 1, 2021



« Les parties se renvoient la balle. De mon côté, nous avons donné nos attentes à l’OM, et la direction marseillaise nous a donné les siennes et nous avons transmis les nôtres à nouveau. (…) Quand je suis arrivé, j’ai été obligé de signer pour deux ans parce que la loi française l’oblige afin de protéger les entraîneurs. Donc, renouveler mon contrat avec Marseille implique d’abord une chose que je n’aime pas, c’est de signer à nouveau pour deux autres années. (…) L’année à venir est très importante pour Marseille, il y a beaucoup de gens qui terminent leur contrat, y compris l’entraîneur. Compte tenu de la crise actuelle, c’est une année zéro pour le club et aussi pour le propriétaire qui doit se repositionner concernant son investissement. Je ne fais pas pression sur le club et je ne suis pas pressé. (…) En ce moment, je n’ai pas des résultats sportifs à la hauteur. Ce serait beaucoup plus facile de parler si Marseille était premier. Quand le club présentera une proposition, je déciderai » Villas-Boas Source : RMCSport .

OM : Eyraud va être fait Chevalier de la légion d’honneur !

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud se retrouve dans oeil du cyclone depuis plusieurs semaines du côté de Marseille. Pris en grippe par les supporters marseillais, il compte visiblement des soutient au sommet de l(état français… En effet, il devrait être fait Chevalier de la légion d’honneur. C’est en effet ce que révèle le journal officiel.

Tiens, on apprend dans le Journal officiel que @jheyraud va être fait Chevalier de la légion d’honneur. https://t.co/qMWkA1CzDg — Julien Froment (@JulienFroment) January 1, 2021

Mercato OM : Villas-Boas a rencontré l’entourage d’un attaquant !

Ces derniers jours, des rumeurs et informations envoient Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille. Selon un journaliste italien, Villas-Boas aurait rencontré l’entourage du Polonais.

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un attaquant pour concurrencer et épauler Dario Benedetto. Ces derniers jours, plusieurs médias en Italie affirment qu’une offre a été transmise à Naples pour Arkadiusz Milik à hauteur de 10M€.

RMC Sport nous informait ce jeudi que Pablo Longoria négociait avec le joueur pour qu’il prolonge à Naples et se faire prêter l’international polonais. L’OM deviendrait en quelque sorte une vitrine afin que le club italien puisse vendre le joueur.

MILIK PLUS SEDUIT PAR L’OM QUE CES DEUX GROS CLUBS

Alfredo Pedulla, journaliste italien a publié un article sur son site, affirmant qu’André Villas-Boas a rencontré l’entourage du joueur. Malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid et de la Juventus, Milik privilégierait l’OM.

La concurrence avec Luis Suarez et le grand nombre d’attaquants du côté de la Vieille Dame ne rassurerait pas l’ancien buteur de l’Ajax pour se frayer un chemin et avoir une place de titulaire. En voyant l’effectif des Marseillais, il pense pouvoir apporter quelque chose et avoir une chance d’enfin jouer après des saisons compliquées à Naples.