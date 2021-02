EYRAUD DOIT SE BARRER…

Voilà vé, on joue ce soir dans le grand Nord mais nous serons d’accord, chers amis, ça vaut pas le coup que je m’emmerde à faire un billet d’avant-match.



Comment se projeter dans ce qu’il va se passer sur le terrain d’un club qui nous a fait la leçon chez nous, il y a peu, au simple regard de ce qui s’enchaine depuis samedi ?



L’enjeu pour aujourd’hui n’est guère sportif. L’entraîneur a claqué la porte hier à notre grande surprise, même si certains dont je suis pensaient que cela aurait pu arriver avant. Cela reposait juste sur la relation qu’il avait nouée avec Frank McCourt. Tant qu’elle était claire, ça irait. Et puis Ntcham a débarqué. Est-il un prétexte à une volonté du coach d’aller voir ailleurs, ou d’avouer sans vraiment le dire qu’il n’a plus de solution pour redresser la trajectoire de son équipe ? Je n’en sais rien et je n’ai guère envie finalement de me poser la question parce qu’il faut bien passer à autre chose, ainsi va le football.



Milik, le seul espoir



Qu’espérer d’autre que de ne pas prendre le toboggan pour descendre au fond du sac ? On va juste regarder si Milik peut mettre un coup de boost à tous ses coéquipiers. Si c’est un grand joueur, c’est possible. Quand le grand Magnusson a débarqué en 1968, l’OM était 17ème, c’est grâce à la seule présence du jeune suédois que l’équipe est remontée pour finir vers la 6e place et gagner la Coupe de France. Alors pourquoi pas un truc du genre avec Milik, ma foi ?



Virer Jakenri



La priorité pour tous les marseillais aujourd’hui est de continuer incessamment de montrer la sortie à Jacques-Henri Eyraud. Tout le monde s’y met désormais, c’est un festival, nous sommes un certain nombre à nous sentir moins seuls. Samia Ghali a commencé après avoir peut-être entendu mon appel aux élus marseillais de se saisir du dossier pour inciter le président à sortir du paysage, disparaître du jeu. Bernard Tapie s’y est mis, traitant l’autre d’abruti et je valide, puis son fils Stephane. D’autres élus, de droite ou de gauche sont invités à continuer. Martine Vassal devrait s’y mettre aussi, ou Renaud Muselier. Ce n’est plus possible, il doit se barrer, nous devons tous nous y employer.



Quand on voit l’état dans lequel se trouve le club, sa désorganisation. On s’est creusé la tête pour savoir qui occuperait le banc à Lens, on ne fera le déplacement qu’aujourd’hui, on reste confondus.



Personne n’a plus parlé du coup des collègues qui ont passé leur première nuit en prison. On ne doit pas les oublier. J’ai vu qu’une cagnotte avait été ouverte à leur intention, je ne vais pas tarder à payer mon obole. Je n’arrive personnellement pas à me faire à l’idée que des gens sont aux Baumettes pour un moment d’égarement, dont certains ne sont peut-être même pas coupables. Je nourris à leur égard beaucoup de compassion.



Victoire ou défaite ce soir, une seule certitude, Eyraud doit se barrer. McCourt doit entendre qu’il faut réinjecter une âme à ce club qui marche déjà comme un poulet sans tête.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert