Eyraud : « Notre projet a pour but de voir l’OM retrouver son rang de top club européen ! »

Jacques-Henri Eyraud a donc choisi le réseau social Linkedin pour développer à l’écrit sa vision du club et justifier du recrutement de deux futurs Directeurs Généraux (« Head of Football » et « Head of Business »). Extraits.

Structurer l’OM à la fois en recrutant des experts très pointus mais aussi des managers très expérimentés

« Depuis mon arrivée, je me suis rendu auprès de plusieurs grands clubs européens pour apprendre de grands dirigeants, comprendre leur organisation, découvrir leurs méthodes, visiter leurs infrastructures. Et cela avec un seul objectif : déterminer la façon la plus efficace d’organiser le club et de toujours le renforcer autour d’un modèle qui nous est propre. Ce travail de l’ombre est par définition invisible, pas forcément toujours compris, mais pourtant indispensable à la réussite de notre projet qui a pour but, je le répète, de voir l’OM retrouver son rang de top club européen. (…) Nous allons continuer de recruter des managers ou experts renommés, qui permettent de poursuivre la montée en puissance du club et de nous accompagner dans la phase 2 de notre plan stratégique. Structurer l’OM à la fois en recrutant des experts très pointus, spécialistes de certains sujets, mais aussi des managers très expérimentés, capables de superviser des problématiques globales est une priorité. Un club de football ne doit pas être un one-man-show avec un Président omnipotent. La qualité de l’équipe de management à ses côtés est un facteur de succès absolument critique. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : Linkedin