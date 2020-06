Eyraud se défend, Pickeu se rapproche et Sarr pisté par un top club… Les 3 infos OM de ce mardi !

Le président marseillais défend son bilan, un directeur sportif se rapproche, et Bouna Sarr ciblé par un cador… Les 3 infos OM de ce mardi !

OM – Eyraud : « Personne ne peut dire que McCourt et moi avons été pris en flagrant délit de mensonge »

Le Président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a accordé une interview à France Football ce mardi. Il évoque ainsi longuement sa méthode de travail et sa mission au sein du club marseillais.

Dans une interview accordée à France Football le président de l’OM Jacques Henri Eyraud estime que Frank McCourt et lui même n’ont jamais menti par rapport aux engagements pris auprès des supporters lorsque l’homme d’affaire américain a racheté le club olympien :

On est quand même qualifiés en Ligue des Champions — Eyraud

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Un énorme club de Premier League se positionne sur Ocampos?

« Je veux redire aux supporters que nous sommes ensemble au service de cette institution. Et personne ne peut dire que Frank McCourt et moi avons été pris en flagrant délit de mensonge par rapport aux engagements pris. Après, on a sûrement commis des erreurs, ça c’est possible. Mais on est quand même qualifiés en Ligue des Champions. Prenons un tout petit peu le temps de savourer ce résultat, avant de penser à comment et avec qui, même si on y travaille déjà. » Jacques Henry Eyraud— Source : France Football

Mercato OM : Pickeu, grand favori, fixe des conditions ?

L’OM va devoir vite boucler le recrutement du successeur à l’ancien directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Alors que le favori annoncé est l’ancien du SCO, Olivier Pickeu, qui, s’il était choisi, ne débarquerait pas seul…

Même si le mercato estival européen n’a pas encore de dates fixées vu que les autres gros championnats ont repris ou vont rependre, l’OM doit vite se réorganiser pour être efficace. Le recrutement du super directeur sportif est donc la priorité du moment. Le favori pour le poste semble clairement être Olivier Pickeu. L’ancien manager d’Angers, qui a été licencier pour faute grave en avril dernier, correspondrait aux exigences définies par le président Eyraud…

Pickeu veut ramener ses hommes ?

Selon la Provence de ce mardi, Pickeu serait le choix numéro un, mais les discussions se poursuivraient, d’autres candidats (étrangers) pourraient encore être choisis. Le quotidien régional précise que l’ancien manager du SCO aurait comme condition de venir avec ses hommes de confiance et dans plusieurs domaines dont la formation, le scouting… Pour rappel, Andoni Zubizarreta est parti avec son bras droit Albert Valentin. Pickeu pourrait venir avec Axel Lablatinière, ancien responsable de la cellule de recrutement d’Angers, qui est libre depuis son départ du Red Star. A suivre…

Les discussions se poursuivent avec l’ancien manager d’Angers, en pole pour occuper le poste de directeur du football olympien #OM #TeamOM #Pickeu

https://t.co/SmjfIEIRSX — La Provence OM (@OMLaProvence) June 2, 2020

Mercato OM : Un gros club pense à Bouna Sarr ? Un montant évoqué…

L’OM est contraint de vendre cet été pour diminuer son abyssal déficit. Alors qu’André Villas-Boas aurait reçu des garanties sur certains joueurs clés, le club doit trouver des solutions. Bouna Sarr pourrait en être une…

Même s’il se sent bien à Marseille et qu’André Villas Boas l’a énormément fait jouer, l’ailier ou latéral droit pourrait recevoir de belles offres cet été. Alors qu’Everton et surtout le FC Séville s’intéressent à lui, un club d’une autre envergure serait toujours sur le coup. En effet, selon le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético de Madrid cherche un latéral droit et a coché le nom du joueur marseillais.

l’Atlético pense toujours à Sarr

Si Diego Simeone dispose de trois arrières droits, seul Sime Vrsaljko a la confiance de son coach. L’anglais Kieran Trippier est au cœur d’un scandale autour de paris sportifs, il pourrait être suspendu et/ou quitter l’Espagne. Santiago Arias devrait être transféré. Bouna Sarr pourrait donc venir conccurencer l’international croate. Le média évalue le transfert autour des 10M€. Reste à savoir si le joueur de 28 ans sera tenté par ce type de challenge ou par une saison de plus à l’OM avec une participation à la Ligue des Champions…