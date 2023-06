Fabrizio Romano flingue cette rumeur mercato OM !

Le mythique défenseur italien, Leonardo Bonucci pourrait faire ses adieux à la Juventus, cet été. L’OM serait très bien placé pour récupérer le défenseur en cas de départ selon Tuttosport. Mais Fabrizio Romano contredit cette information !

En effet, Fabrizio Romano a clairement fait savoir que l’OM avait d’autres pistes : « Les informations selon lesquelles l’Olympique de Marseille s’intéresse à Leonardo Bonucci sont désormais qualifiées de loin de la vérité. L’OM a des plans différents alors que l’attention reste désormais sur le nouvel entraîneur-chef. » Entre temps, l’accord avec Marcelino a été annoncé !

Reports of Olympique Marseille being interested in Leonardo Bonucci are now described as ‘wide of mark’. ⛔️🔵 #OM

OM have different plans while focus now remains on new head coach. pic.twitter.com/RQxpwFU7u7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023