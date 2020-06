Fair Play Financier : L’OM pas concerné par les assouplissements?

Ce jeudi, le comité exécutif de l’UEFA s’est réunit en vidéo conférence pour évoquer les nouvelles mesures d’urgence instaurées à cause de la crise du COVID-19. Plus tard dans la journée, le journal L’Equipe explique que ces mesures ne concernent pas l’Olympique de Marseille.

Via un communiqué publié sur son site officiel, l’UEFA a exposé les nouvelles mesures d’urgence temporaires liées à la crise du COVID-19. L’instance européenne veut « tenir compte des répercussions négatives sur les finances du club. »

« Les mesures d’urgence nouvellement adoptées visent à donner de la flexibilité, remplir leurs obligations en matière de transferts et de salaires dans les délais impartis et offrir plus de temps pour quantifier et expliquer les pertes non anticipées en matière de recettes »

Source : UEFA

