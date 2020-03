Fair Play Financier : L’OM risque très gros !

Le Fair Play Financier a fait savoir ce jeudi que l’OM n’avait pas respecté son accord de règlement et que le dossier olympien avait dès lors été transmis à l’instance de jugement du contrôle financier des clubs. L’OM pourrait être lourdement sanctionné !

Hier soir, la direction olympienne a rapidement réagit prenant ainsi « acte de la décision de la chambre d’investigation de transmettre le dossier du club à la chambre de jugement de l’instance de contrôle financier ». Le club marseillais espère également qu’il sera « traité équitablement vis-à-vis des autres clubs français et européens ». Il explique par ailleurs que cette procédure « n’altère en aucun cas la volonté du club et de son actionnaire de poursuivre la construction d’un OM sportivement ambitieux et économiquement pérenne »

Des engagements intermédiaires non respectés par l’OM

Toutefois, selon les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille risque très gros dans cette affaire. Les sanctions peuvent en effet aller jusqu’à l’exclusion de compétition européenne dès la saison prochaine.

Le quotidien sportif indique par ailleurs que l’échéance du 30 juin n’était pas la première pour l’OM. Le club olympien « était tenu par des engagements financiers intermédiaires, (notamment en terme de ventes de joueurs et de masse salariale) qu’il n’a pas tenu ».

Voila donc pourquoi le processus se serait accéléré ces dernières heures…