Fair-play Financier : « L’OM va peut-être être sauvé par Manchester City ! »

Le cas de l’Olympique de Marseille a été déféré cette semaine devant la chambre de jugement de l’ICFC dans le cadre du Fair-Play Financier. Une décision qui cause une certaine incompréhension chez les supporters mais aussi chez Rolland Courbis qui souhaite la fin du FPF…

une explosion du Fair-Play financier par rapport au dossier que prépare Manchester City ?

« Et si il y avait une explosion du Fair-Play financier par rapport au dossier que prépare Manchester City avec des avocats monstrueux ? On va peut-être se reprendre une deuxième surprise. Il y a déjà eu une catastrophe avec l’arrêt Bosman et là il y avait une situation riducule avec le FPF. On avait bien compris jusqu’à maintenant que lorsque tu as des problèmes de dettes, il y a une DNCG qui s’inquiète pour ton cas. Mais quand après tu as des problèmes alors que tu as de l’argent et que tu as la possibilité d’en mettre, il faut comprendre avec un niveau intellectuel modeste comme le mien. Qu’on puisse m’emmerder quand je n’ai pas de sous, ok. Mais qu’on m’emmerde quand j’en ai… Si les avocats de Manchester City font sauter cette connerie, j’en serais le premier très content ! Je n’élude pas la mauvaise gestion du projet McCourt, il y a toute une série de mauvais choix mais je dis qu’ils vont peut-être être sauver par Manchester City ! »

Rolland Courbis – Source : RMC Sport

