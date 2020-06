Voici le nouveau numéro du « Journal des bonnes nouvelles »extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » de ce lundi 22 juin 2020. Au programme : les sanctions du FPF et l’OM certain de jouer la Ligue des Champions, une solution pour Strootman et Mitroglou, encore un espagnol au poste de DS, retour des joueurs au centre RLD et des options pour Germain. A voir en images ci-dessous :

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 22 juin 2010 ci-dessous