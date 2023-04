Fan Cam OM – Troyes « J’ai de la fumée dans la tête ! »

L’OM a gagné 3-1 contre Troyes et retrouve la deuxième place de Ligue 1, un point devant Lens. Après le match, durant la Fan Cam, Lenny, supporter de l’OM jubile de la victoire de son club mais aussi de l’ambiance exceptionnelle du Vélodrome.

Interrogé pour la Fan Cam, le supporter de l’OM, Lenny a exprimé sa joie sur la victoire de son club contre Troyes et sur l’ambiance fantastique du stade. Son passage dans la Fan Cam et ceux des autres supporters sont à retrouver, dans la vidéo Fan Cam ci dessous.

« On a éteint le stade !!! Je ne savais même pas qu’on avait pris un but…. »

extrait de la traditionnelle #fancam d’après match #OMESTAC #OM #TeamOM pic.twitter.com/FaDAEKV7zM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

C’était incroyable je n’ai plus de voix

« Les Fanatics ont mis une ambiance fantastique dans le stade, se régale Lenny, au micro de la Fan Cam du 16 avril. On a tellement éteint le stade que tu viens de m’apprendre qu’on a pris un but en fin de match. Je ne peux même pas compter le nombre de fumigènes chez les fanas, tellement j’ai de la fumée dans la tête. C’était incroyable, je n’ai plus de voix. J’étais en train de faire la fête au virage. Merci l’OM pour aujourd’hui.«