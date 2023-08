FC Metz – OM : À quelle heure et sur quelle chaine TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera au Stade Saint-Symphorien face au FC Metz. Un match qui compte pour la deuxième journée de Ligue 1.

Pour son deuxième match en L1 cette saison, l’Olympique de Marseille affrontera Metz en déplacement demain. Après son élimination face au Pana l’OM doit se relancer et ce déplacement a Metz est idéal.

Metz – OM sur quelle chaine TV ?

Cette rencontre sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le vendredi 18 août à 21h00 !

Comment voir Metz vs OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens.

Les prochaines dates clés pour l’OM

18 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

26 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

De leur côté les Messins voudront rebondir après la claque reçu à Rennes la semaine dernière. « Bien sûr. Toutes les défaites font mal. Même si celle-ci est logique. J’utilise ce mot parce que notre adversaire a été meilleur dans tous les domaines, alors, je ne serai pas là à chercher des excuses. Notre rôle, c’est d’aller chercher rapidement comment répondre aux exigences de la première division, et cela passe par le travail, par la recherche et la discussion. Il faut qu’on grandisse le plus rapidement possible. » ,a expliqué László Bölöni, entraineur de Metz.

Le technicien roumain qui pourrait mettre en place une défense à 5 contre l’OM : « Oui c’est une possibilité. Mais vous savez, je ne change pas de système en fonction des adversaires. Je préfère avoir mes meilleurs joueurs possibles sur le terrain et après je cherche l’animation. Ce n’est pas le système que je voudrais satisfaire mais plutôt l’animation. Donc, je ne suis pas impérativement d’accord sur le fait que je dois changer de système (défensif) parce l’adversaire joue avec deux ou un avant-centre. »

