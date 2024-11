FC Nantes – OM : Le GROS COUP AU CLASSEMENT ! ROWE étincelant, GREENWOOD de RETOUR

Débrief Foot Marseille, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce dimanche soir. Nicolas est accompagné par Rayane Benmokrane et Hakim Zhouri ! Au programme : 3 enseignements, Analyse à chaud et Votre Debrief ! Pour revoir le debrief de cette victoire de l’OM 2-1 0 Nantes :

🚨🚨On se retrouve pour le débrief de ce #FCNOM avec @rayane_bnmk @FilholNicolas et @Z_hakos ! #Greenwood efficace, du très bon et et du médiocre ! Mais victoire importante ! 👇👇https://t.co/T3ljm0fhSp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2024