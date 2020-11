FC Porto – OM (3-0) : LA HONTE !

L’Olympique de marseille concède une défaite 3-0 contre le FC Porto ce mardi soir à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Les olympiens ont une nouvelle fois livré une prestation lamentable.

Porto 2 0 OM Marega 4′ Sergio Oliveira (p) 28′ L. Diaz 69′

Le Match

Après deux déconvenues face à l’Olympiacos et Manchester City, les hommes de Villas-Boas voulaient montrer un autre visage en Ligue des Champions et éviter la honte d’un triste record de 12 défaites consécutives en Ligue des champions.

Cette soirée aura finalement été une humiliation de plus. Non seulement le jeu marseillais a encore été bien faiblard mais en plus de ça, les hommes de Villas-Boas ont multiplié les cadeaux. Le premier but de Marega (4′) est venu d’une incompréhension entre Alvaro et Sanson, le second est un penalty concédé par Amavi (28′). Ha oui, entretemps Payet a trouvé le moyen d’envoyer en tribunes un penalty en faveur de l’OM (9′). À la mi-temps de son troisième match de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est en train de couler à Porto ! UN DÉ-SAS-TRE !

L’OM n’a pas mieux fait un seconde période. Il n’y a en fait plus aucune ligne directrice dans le jeu de cette équipe. Les minutes passes et l’on attend juste un exploit individuel, un corner, un coup francs, un miracle… pour espérer revenir dans ce match.

Mais ce miracle n’arrivera finalement jamais. Porto va même inscrire un troisième but sans forcer sur une contre attaque rapide conclue par une frappe croisée de Diaz (68′,3-0). L’OM concède ainsi une 12e défaite de rang en Ligue des champions. Un record honteux…

Avec 0 point en trois matchs, les marseillais sont quasiment déjà éliminés de cette complétion. Il faudra se relever de ce désastre dès vendredi en championnat.

LA COMPOSITION DE VILLAS-BOAS

Mandanda

Sakai/Alvaro/Caleta-Car/Amavi

Kamara

Sanson/Rongier

Thauvin / Payet

Bendetto

Suivez notre live du match