FC Porto – OM : Quelle heure ? Quelles chaînes TV ?

L’OM se déplace à Porto ce mardi après une défaite 3-0 face à Manchester City en Ligue des Champions… A quelle heure et sur quelles chaînes TV voir le match ?

L’OM se déplace à Porto pour affronter les joueurs de Sergio Conceiçao pour la troisième rencontre de phase de poule de Ligue des Champions. Après avoir perdu contre L’Olympiakos et Manchester City, les Olympiens doivent au moins accrocher un nul pour ne pas revivre la triste compagne à 0 point… A quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match?

A lire aussi : OM : Quel onze face à Porto ? (avec ou sans Payet?)

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Porto aura lieu à 21H au Estádio do Dragão. Le match sera retransmis en direct simultanément sur les chaines Téléfoot et RMC SPORT

FC PORTO – OM en Streaming

Pour regarder FC Porto – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne Téléfoot, ou sur la celui de la chaine RMC Sport. Pour cela vous devait vous abonner au préalable à l’une de ces deux plateformes.

Les commentaires en direct du match PORTO – OM

Vous pouvez suive les commentaires en live sur notre chaine Twitch avec nos journalistes et consultants. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur notre chêne YouTube.

Le groupe de l’OM

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas dispose d’un groupe au complet pour ce match de Ligue des champions face à Porto, à l’exception de Yuto Nagatomo.

Gardien :