Dans une première mi-temps dominée par l’OM avec 3 grosses occasions sorties par Dreyer, Bamba Dieng a ouvert le score d’un exter’ acrobatique à la Zlatan. Guendouzi et Under étaient au pressing sur Morel et l’international turc a centré parfaitement pour l’international sénégalais.

🇸🇳 Bamba Ninja Dieng ! 🥷🏾🌟pic.twitter.com/IUvqU0hKov — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 8, 2022